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Ist sogar die WM in Gefahr? Liverpool-Keeper länger out

Der Torhüter fehlte schon zuletzt angeschlagen - er wird wohl erst gegen Saisonende wieder fit.

Ist sogar die WM in Gefahr? Liverpool-Keeper länger out Foto: © GETTY
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Torhüter Alisson Becker wird beim FC Liverpool noch länger ausfallen.

Darüber informiert Trainer Arne Slot am Freitag. Alisson werde nicht an den Spielen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain teilnehmen können. Das Hinspiel findet am kommenden Mittwoch statt (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

"Er wird noch eine Weile draußen sein. Gegen Ende der Saison erwarten wir, dass er wieder fit ist", so Slot über den Keeper.

Zittern um die WM

Alisson fehlte bereits bei der 1:2-Niederlage gegen Brighton vor der Länderspielpause, Grund dafür waren muskuläre Probleme.

Aufgrund der langen Ausfallzeit dürfte es für Alisson und die brasilianische Nationalmannschaft nun auch ein Zittern um eine mögliche WM-Teilnahme im Sommer geben. Für Brasilien stand der 33-Jährige bereits in 76 Spielen zwischen den Pfosten.

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