DFB-Star kontert Kritiker

Für 75 Millionen Euro wechselte Woltemade im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Nach starken Leistungen im Herbst konnte der deutsche Nationalspieler zuletzt nicht mehr überzeugen.

In der Premier League steht Woltemade bei sieben Toren in 27 Spielen. Zuletzt traf er allerdings - vor über vier Monaten - im Dezember 2025, damals per Doppelpack gegen den FC Chelsea.

Woltemade wehrt sich

Auch im Länderspiel-Doppel des DFB gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) blieb der gebürtige Bremer ohne Scorerpunkt. Die kritischen Stimmen der Fans wurden zuletzt immer lauter.

"Ich spiele auf einer ganz anderen Position als noch zu Saisonbeginn. Wenn mir jemand eine Formkrise unterstellt, würde ich einfach mal behaupten, dass derjenige nicht viele Spiele von Newcastle United sieht", rechtfertigt sich Woltemade, der zuletzt vermehrt auf der Zehner-Position eingesetzt wurde, in der Süddeutschen Zeitung.

Bei Nagelsmann beliebt

DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann plant im Hinblick auf die WM jedenfalls fest mit dem 24-Jährigen. "Nick hat bei uns eine super Quote, hat in Newcastle gerade keinen leichten Stand."

Woltemades größter Sturm-Konkurrent im DFB-Team ist mit Kai Havertz ebenfalls ein Premier-League-Legionär. Der Stuttgarter Deniz Undav hat hingegen trotz 23 Saisontoren einen schweren Stand beim Bundestrainer.