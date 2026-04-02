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Winken Leverkusen für Sommertransfer 100 Millionen?

Christian Kofane wird mit einem Sommerwechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht. Die mögliche Ablöse könnte im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Winken Leverkusen für Sommertransfer 100 Millionen? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Christian Kofane (19) ist eine der heißesten Stürmer-Aktien im internationalen Fußball.

Erst zur Saison 2025/26 unterschrieb der Kameruner einen Vierjahres-Vertrag bei Bayer Leverkusen. Starke Leistungen in der Bundesliga wecken nun das Interesse von Premier-League-Primus Arsenal.

Leverkusen steht vor Millionen-Regen

Für 5,25 Millionen sicherte sich der deutsche Meister aus dem Jahr 2024 die Dienste des Stürmertalents.

Kofane-Berater Eric Depolo bestätigte zuletzt gegenüber "Daily Arsenal", dass es konkretes Interesse aufseiten des FC Arsenal gebe.

100-Millionen-Transfer?

"Er ist ein 100-Millionen-Euro-Spieler. Mit Kofane hätte Arsenal für die nächsten zehn Jahre einen Top-Stürmer", legt Depolo für seinen Schützling die Hände ins Feuer.

Der FC Arsenal legte erst im vergangenen Sommer 66,90 Millionen für Viktor Gyökeres auf den Tisch. Im nächsten Transferfenster könnte mit Kofane die nächste Stürmer-Verpflichtung, die eine noch dickere Summe schwer ist, folgen.

In der laufenden Saison hält der Kameruner bei 15 Torbeteiligungen in 39 Spielen. Der Marktwert des Teenagers liegt bei 40 Millionen Euro.

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