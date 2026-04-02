Yan Diomande hat längst die Aufmerksamkeit zahlreicher Top-Klubs auf sich gezogen.

Der 19-Jährige wechselte vergangenen Sommer von CD Leganes aus Spanien zu RB Leipzig und überzeugte mit zehn Toren und sieben Assists in 26 Bundesliga-Spielen. In den vergangenen Monaten steigerte Diomande seinen Marktwert auf 75 Millionen Euro.

In Leipzig hat der Ivorer einen Vertrag bis 2030 – ohne Ausstiegsklausel, wie "Sky Sport" berichtet. Eine gute Position für die "Roten Bullen", die den Youngster demnach für eine weitere Saison halten wollen.

Diomande winkt Gehaltsplus

Laut "Sky" planen die Leipziger eine Vertragsanpassung mit einer leistungsgerechten Gehaltserhöhung für Diomande. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben.

Der Tabellenvierte der deutschen Bundesliga zeige sich aber auch gesprächsbereit bezüglich eines Verkaufs. Intern soll das Preisschild für Diomande bei 100 Millionen Euro liegen – mit steigender Tendenz. Über das Jahr 2027 hinaus wird das Stürmertalent wohl nicht zu halten sein.

Grundsätzlich sollen jedoch die Verkäufe anderer Spieler für Einnahmen sorgen. Innenverteidiger Castello Lukeba (23) plant laut "Sky" den nächsten Schritt und könnte 65 bis 70 Millionen Euro bringen.

Auch aktuell verliehene Spieler wie Lutsharel Geertruida (Sunderland), Eljif Elmas (Napoli) oder Arthur Vermeeren (Marseille) könnten fix abgegeben werden.