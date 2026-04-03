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Arnie über Rapid-Gespräche: "Schnell zu einem Harakiri geworden"

Im Sommer zerschlug sich ein möglicher Wechsel von Marko Arnautovic zu Rapid. Der Spieler äußert sich nun zu den Verhandlungen.

Arnie über Rapid-Gespräche: "Schnell zu einem Harakiri geworden" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Marko Arnautovic äußert sich in einem Interview zu den Verhandlungen um ein Engagement bei Rapid.

Im vergangenen Sommer war ein möglicher Transfer des ÖFB-Stars zu den Hütteldorfern das bestimmende Thema im österreichischen Transfergeschehen. Schlussendlich zerschlug sich ein Wechsel, Arnautovic zog es stattdessen nach Serbien zu Roter Stern.

Im Interview mit der "Krone" äußert sich der 36-Jährige nun zu den Verhandlungen mit den Grün-Weißen.

"Werde einmal darüber reden"

"Sie waren sehr früh schon mit meinem Bruder in Kontakt, sogar vor Roter Stern noch", so Arnautovic. Dessen Bruder Danijel agiert als sein Manager. "Ich wollte zurück in meine Heimat, nach Wien. Ich wollte den Fans das geben. Ich weiß, dass viele Menschen in Österreich wollten, dass ich in die Bundesliga komme und für Rapid spiele", so Arnautovic.

Am Anfang seien die Gespräche sehr positiv verlaufen. Allerdings: "Es ist schnell zu einem Harakiri geworden." Was genau Arnautovic damit meint, wird nicht weiter ausgeführt.

"Ich werde einmal darüber reden, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Es war viel Harakiri, deswegen war es für mich schnell geklärt", sagt der ÖFB-Rekordtorschütze.

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