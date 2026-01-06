NEWS

Chelsea angelt sich neuen Trainer in Frankreich

Der Engländer erhält gleich einen Vertrag bis zum Jahr 2032!

Chelsea angelt sich neuen Trainer in Frankreich Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Klub-Weltmeister Chelsea hat Liam Rosenior als neuen Cheftrainer engagiert und mit einem Langzeitvertrag an sich gebunden.

Der 41-jährige Engländer wurde vom französischen Verein Racing Straßburg abgeworben und erhält einen Vertrag bis Juni 2032, gibt der Klub aus London am Dienstag bekannt.

Rosenior folgt auf Enzo Maresca, von dem sich Chelsea am Neujahrstag getrennt hatte.

Rosenior führte Straßburg in den Europacup

"Ich bin zutiefst geehrt und demütig. Das ist ein Verein mit einem einzigartigen Geist und einer stolzen Geschichte voller Trophäengewinne", erklärt Rosenior.

Er war seit Juli 2024 Trainer von Racing Straßburg und führte die Mannschaft aus dem Elsass in der vergangenen Saison auf Platz sieben in der französischen Meisterschaft und erstmals seit 19 Jahren in den Europacup.

Chelsea ist sein erster Klub in der Premier League, nachdem er in seiner Heimat bisher lediglich den Zweitligisten Hull City trainiert hatte. Bei Derby County war er davor Co- und Interimstrainer. Der US-Unternehmer Todd Boehly ist Mitbesitzer sowohl von Racing Straßburg als auch des FC Chelsea.

