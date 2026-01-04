Manchester City Manchester City MCI Chelsea FC Chelsea FC CFC
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
  • Tijani Reijnders
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Erneut nur Remis! ManCity verspielt Sieg gegen Chelsea

Die "Skyblues" lassen erneut zwei wichtige Zähler im Titelkampf gegen Arsenal liegen. Chelsea belohnt sich nach der Maresca-Entlassung mit einem späten Punktgewinn.

Erneut nur Remis! ManCity verspielt Sieg gegen Chelsea Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Manchester City kommt am 20. Spieltag der Premier League im Heimspiel gegen den FC Chelsea nicht über ein 1:1 hinaus.

Zunächst können die Londoner mit einer kompakten Defensivarbeit jegliche City-Torchancen verhindern. Wenige Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhen die "Skyblues" allerdings den Offensivdruck.

Haaland scheitert am Pfosten, Reijnders trifft für City

Erling Haaland setzt den Ball nach 40 Minuten an den Innenpfosten. Dennoch darf die Guardiola-Elf über eine Halbzeitführung jubeln. Tijjani Reijnders bugsiert den Ball nach einer schönen Aktion ins kurze linke Eck zum 1:0 (42.).

Lediglich vier Minuten nach dem Seitenwechsel erspielt sich Chelsea die erste Großchance. Pedro Neto schießt den Ballnach einem Fernandez-Zuspiel aus zehn Metern aber deutlich über das Tor.

Chelsea schockt ManCity in der Nachspielzeit

Daraufhin agiert Chelsea mutiger und gestaltet die Partie ausgeglichener. Die "Blues" verzeichnen zunehmend auch mehr Ballbesitzphasen und belohnen sich letztlich für einen späten Punktgewinn.

Enzo Fernandez drückt das Leder nach einer Hereingabe von der rechten Seite zum 1:1-Endstand über die Linie (90.+4).

Damit ist die Guardiola-Elf (42 Punkte) bereits sechs Zähler hinter dem FC Arsenal (48). Chelsea (31) erkämpft sich hingegen einen Punktgewinn im Kampf um die Europacup-Plätze.

Mehr zum Thema

Premier League LIVE: Manchester City - FC Chelsea

Premier League LIVE: Manchester City - FC Chelsea

Premier League
Irre Schlussphase samt Traumtor: Liverpool bleibt 2026 sieglos

Irre Schlussphase samt Traumtor: Liverpool bleibt 2026 sieglos

Premier League
1
Crystal Palace und Glasner beziehen eine Pleite bei Newcastle

Crystal Palace und Glasner beziehen eine Pleite bei Newcastle

Premier League
1
Arsenal gewinnt - Schlusslicht schafft Befreiungsschlag

Arsenal gewinnt - Schlusslicht schafft Befreiungsschlag

Premier League
Gregoritsch-Leihe nach Basel geplatzt - zurück nach Deutschland?

Gregoritsch-Leihe nach Basel geplatzt - zurück nach Deutschland?

International
13
Garcia-Triplepack! Real Madrid deklassiert Betis Sevilla

Garcia-Triplepack! Real Madrid deklassiert Betis Sevilla

La Liga
Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran

Napoli bleibt dank Auswärtssieg über Lazio an der Spitze dran

Serie A
1
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Chelsea Manchester City