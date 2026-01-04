Erneut nur Remis! ManCity verspielt Sieg gegen Chelsea

Manchester City kommt am 20. Spieltag der Premier League im Heimspiel gegen den FC Chelsea nicht über ein 1:1 hinaus.

Zunächst können die Londoner mit einer kompakten Defensivarbeit jegliche City-Torchancen verhindern. Wenige Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhen die "Skyblues" allerdings den Offensivdruck.

Haaland scheitert am Pfosten, Reijnders trifft für City

Erling Haaland setzt den Ball nach 40 Minuten an den Innenpfosten. Dennoch darf die Guardiola-Elf über eine Halbzeitführung jubeln. Tijjani Reijnders bugsiert den Ball nach einer schönen Aktion ins kurze linke Eck zum 1:0 (42.).

Lediglich vier Minuten nach dem Seitenwechsel erspielt sich Chelsea die erste Großchance. Pedro Neto schießt den Ballnach einem Fernandez-Zuspiel aus zehn Metern aber deutlich über das Tor.

Chelsea schockt ManCity in der Nachspielzeit

Daraufhin agiert Chelsea mutiger und gestaltet die Partie ausgeglichener. Die "Blues" verzeichnen zunehmend auch mehr Ballbesitzphasen und belohnen sich letztlich für einen späten Punktgewinn.

Enzo Fernandez drückt das Leder nach einer Hereingabe von der rechten Seite zum 1:1-Endstand über die Linie (90.+4).

Damit ist die Guardiola-Elf (42 Punkte) bereits sechs Zähler hinter dem FC Arsenal (48). Chelsea (31) erkämpft sich hingegen einen Punktgewinn im Kampf um die Europacup-Plätze.