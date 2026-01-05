Trainersuche: Chelsea soll bei Ex-Spieler angeklopft haben

Der FC Chelsea befindet sich nach dem Aus von Enzo Maresca weiter auf Trainersuche.

Straßburg-Cheftrainer Liam Rosenior gilt medial weiterhin als Favorit. Laut "The Telegraph" soll aber auch ein Ex-Spieler in der engeren Auswahl stehen. Demnach habe der FC Chelsea Filipe Luis kontaktiert. 2014/15 lief der Brasilianer für die "Blues" auf, holte mit dem Klub die Premier League.

Chelsea besiegt

Seit 2024 ist er Cheftrainer bei Flamengo, machte sich dort einen Namen. So holte er die Copa Libertadores - die südamerikanische Champions League -, wurde brasilianischer Meister und Pokalsieger.

Bei der Klub-WM betrieb Luis ebenso Eigenwerbung, schlug den späteren Sieger Chelsea in der Gruppenphase mit 3:1. Im Achtelfinale war gegen die Bayern Schluss (2:4).