NEWS

Nachfolger gesucht! Glasner bei Manchester United gehandelt

Nach dem Aus von Ruben Amorim wird Oliver Glasner in englischen Medien als Kandidat gehandelt. Er könnte aber auch noch bei Palace verweilen.

Nachfolger gesucht! Glasner bei Manchester United gehandelt Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Manchester United ist auf Trainersuche. Am Montag wurde Cheftrainer Ruben Amorim beurlaubt >>>

Laut "Independent" ist jetzt der Oberösterreicher Oliver Glasner einer der Favoriten auf den Job bei den "Red Devils".

Dabei ist dem Bericht zufolge durchaus wahrscheinlich, dass Glasner den Schritt erst im Sommer vollzieht. Bis dahin hat er noch einen Vertrag bei Crystal Palace, könnte nach der Saison ablösefrei die Londoner verlassen.

Auch Nagelsmann Thema?

Als weitere Kandidaten werden Enzo Maresca (kürzlich von Chelsea entlassen) und Kieran McKenna (Ipswich Town) genannt.

Sollte bis Sommer abgewartet werden, könnte auch DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der WM 2026 Thema werden. Christopher Vivell kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten bei RB Leipzig.

Mehr zum Thema

Crystal Palace und Glasner beziehen eine Pleite bei Newcastle

Crystal Palace und Glasner beziehen eine Pleite bei Newcastle

Premier League
2
Glasner selbstkritisch: "Bei Standards habe ich komplett versagt"

Glasner selbstkritisch: "Bei Standards habe ich komplett versagt"

Premier League
8
Fix! Manchester United schmeißt Trainer raus

Fix! Manchester United schmeißt Trainer raus

Premier League
14
Trainersuche: Chelsea soll bei Ex-Spieler angeklopft haben

Trainersuche: Chelsea soll bei Ex-Spieler angeklopft haben

Premier League
Erneut nur Remis! ManCity verspielt Sieg gegen Chelsea

Erneut nur Remis! ManCity verspielt Sieg gegen Chelsea

Premier League
1
Irre Schlussphase samt Traumtor: Liverpool bleibt 2026 sieglos

Irre Schlussphase samt Traumtor: Liverpool bleibt 2026 sieglos

Premier League
5
Premier League LIVE: Manchester City - FC Chelsea

Premier League LIVE: Manchester City - FC Chelsea

Premier League
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Manchester United Oliver Glasner Crystal Palace Julian Nagelsmann Enzo Maresca