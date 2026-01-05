Nachfolger gesucht! Glasner bei Manchester United gehandelt

Manchester United ist auf Trainersuche. Am Montag wurde Cheftrainer Ruben Amorim beurlaubt >>>

Laut "Independent" ist jetzt der Oberösterreicher Oliver Glasner einer der Favoriten auf den Job bei den "Red Devils".

Dabei ist dem Bericht zufolge durchaus wahrscheinlich, dass Glasner den Schritt erst im Sommer vollzieht. Bis dahin hat er noch einen Vertrag bei Crystal Palace, könnte nach der Saison ablösefrei die Londoner verlassen.

Auch Nagelsmann Thema?

Als weitere Kandidaten werden Enzo Maresca (kürzlich von Chelsea entlassen) und Kieran McKenna (Ipswich Town) genannt.

Sollte bis Sommer abgewartet werden, könnte auch DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der WM 2026 Thema werden. Christopher Vivell kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten bei RB Leipzig.