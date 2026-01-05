Glasner selbstkritisch: "Bei Standards habe ich komplett versagt"

Mit 0:2 musste sich Oliver Glasner mit Crystal Palace am Sonntag beim Gastspiel gegen Newcastle United geschlagen geben (Spielbericht >>>).

Seit sieben Spielen warten die Londoner nun mittlerweile schon auf einen Sieg. Eklatant ist dabei eine Schwäche. "In fünf unserer letzten sechs Niederlagen - Straßburg, Manchester United, Leeds, Tottenham und heute - haben wir nur Tore aus Standards bekommen", wird der Österreicher von "London Now" zitiert.

Dabei gibt er sich selbstkritisch. "Es ist meine Verantwortung, den Spielern bessere Lösungen zu geben, sodass sie sich wohler fühlen und besser verteidigen können", so Glasner.

Glasners Job bei Standards

Der Oberösterreicher war mit einigen Teilen des Spiels zufrieden. "Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben ihnen mit Ausnahme der letzten Minuten aus dem Spiel keine Chancen gegeben. Da haben wir alles nach vorne geworfen", meint der Palace-Coach.

Mit Chris Richards, Daniel Munoz (verletzt) und Ismaili Sarr (Afrika Cup) hätten weiters drei wichtige Verteidiger bei Standards gefehlt. Mit Jefferson Lerma musste ein vierter verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

"Wir haben nicht viele andere Kopfballspieler wie sie. Das ändert sich nicht bis Mittwoch. Es ist mein Job, bessere Lösungen zu finden. Aktuell muss ich zugeben, dass ich komplett versagt habe", so Glasner.