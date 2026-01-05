NEWS

Fix! Manchester United schmeißt Trainer raus

Amorim ist nicht mehr Trainer der Red Devils. Das gibt der Verein offiziell bekannt.

Fix! Manchester United schmeißt Trainer raus Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Manchester United hat sich von Ruben Amorim getrennt.

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Leeds ziehen die Verantwortlichen die Konsequenzen und setzen den Portugiesen vor die Tür.

Amorim war im November 2024 als Nachfolger von Erik Ten Hag ins Old Trafford gekommen, konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen und scheidet nun nach wenigen Monaten im Amt aus.

"An der Zeit, Veränderung vorzunehmen"

In einer Aussendung schreibt der Verein: "Da Manchester United derzeit auf dem sechsten Platz der Premier League steht, hat die Vereinsführung widerwillig die Entscheidung getroffen, dass es an der Zeit ist, eine Veränderung vorzunehmen. Dies gibt dem Team die beste Chance auf eine möglichst hohe Platzierung in der Premier League."

Beim Spiel am Mittwoch gegen Burnley wird Darren Fletcher auf der Bank sitzen.

Die 20 teuersten Transfers der Premier League

#19 - Kepa Arrizabalaga - 80 Millionen Euro
#19 - Nicolas Pépé - 80 Millionen Euro

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Crystal Palace und Glasner beziehen eine Pleite bei Newcastle

Crystal Palace und Glasner beziehen eine Pleite bei Newcastle

Premier League
2
Trainersuche: Chelsea soll bei Ex-Spieler angeklopft haben

Trainersuche: Chelsea soll bei Ex-Spieler angeklopft haben

Premier League
Glasner selbstkritisch: "Bei Standards habe ich komplett versagt"

Glasner selbstkritisch: "Bei Standards habe ich komplett versagt"

Premier League
1
Erneut nur Remis! ManCity verspielt Sieg gegen Chelsea

Erneut nur Remis! ManCity verspielt Sieg gegen Chelsea

Premier League
1
Irre Schlussphase samt Traumtor: Liverpool bleibt 2026 sieglos

Irre Schlussphase samt Traumtor: Liverpool bleibt 2026 sieglos

Premier League
5
Premier League LIVE: Manchester City - FC Chelsea

Premier League LIVE: Manchester City - FC Chelsea

Premier League
Bayern-Supertalent Karl träumt von Real Madrid

Bayern-Supertalent Karl träumt von Real Madrid

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Manchester United Ruben Amorim