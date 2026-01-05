Fix! Manchester United schmeißt Trainer raus

Manchester United hat sich von Ruben Amorim getrennt.

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Leeds ziehen die Verantwortlichen die Konsequenzen und setzen den Portugiesen vor die Tür.

Amorim war im November 2024 als Nachfolger von Erik Ten Hag ins Old Trafford gekommen, konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen und scheidet nun nach wenigen Monaten im Amt aus.

"An der Zeit, Veränderung vorzunehmen"

In einer Aussendung schreibt der Verein: "Da Manchester United derzeit auf dem sechsten Platz der Premier League steht, hat die Vereinsführung widerwillig die Entscheidung getroffen, dass es an der Zeit ist, eine Veränderung vorzunehmen. Dies gibt dem Team die beste Chance auf eine möglichst hohe Platzierung in der Premier League."

Beim Spiel am Mittwoch gegen Burnley wird Darren Fletcher auf der Bank sitzen.