20-jähriges ÖFB-Talent wieder auf dem Markt

Der ehemalige Salzburg-Verteidiger hat seinen Vertrag in der Slowakei aufgelöst.

20-jähriges ÖFB-Talent wieder auf dem Markt Foto: © GEPA
Linksverteidiger Mario Pejazic befindet sich wieder auf Vereinssuche.

Wie der FC Kosice bekanntgibt, hat sich der Verein mit Pejazic auf eine Vertragsauflösung mit 31. Dezember 2025 geeinigt.

Der 20-Jährige schnürte sich seit Juli 2025 für den FC Kosice die Schuhe, kam in der Slowakei jedoch nicht über drei Einsätze hinaus.

Noch kein Erfolg im Ausland

Zuvor wurde Pejazic in der Jugend des LASK und in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildet. Für den FC Liefering und SV Lafnitz sammelte er in seiner jungen Karriere bereits 35 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga.

2024 verließ er Salzburg, um sich der U20 von US Lecce anzuschließen, allerdings verbrachte er nur ein Jahr in Italien.

