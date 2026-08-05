Brasiliens WM-Buhmann wechselt für 87,5 Millionen Euro Ablöse

Der FC Arsenal hat sich offenbar mit Newcastle United auf eine Ablösesumme für Bruno Guimaraes einigen können.

Wie "The Athletic" berichtet, seien die "Gunners" bereit, 87,5 Millionen Euro nach Newcastle zu überweisen.

Guimaraes kickte die vergangenen viereinhalb Jahre für Newcastle United. 2022 war der 28-jährige Brasilianer mit einer Ablöse von 50,1 Millionen Euro noch der Rekordtransfer der "Magpies". Mittlerweile nimmt er im Vereinsranking der teuersten Neuzugänge Platz sechs ein.

Nur ein "Gunner" war teurer

Beim FC Arsenal steigt der 28-Jährige, der im defensiven Mittelfeld beheimatet ist, zum zweitteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte auf. Lediglich Declan Rice war bei seinem Wechsel 2023 teurer (116,6 Mio. Euro).

Guimaraes hat einen ereignisreichen Sommer hinter sich. Bei der Fußball-WM in Amerika war der Mittelfeldmann Stammspieler der brasilianischen Selecao, lieferte in fünf Spielen vier Assists.

Allerdings vergab er beim Achtelfinal-Aus gegen Norwegen in Halbzeit eins auch einen letztlich mitentscheidenden Elfmeter. Brasilien verlor letztlich 1:2, und Guimaraes sah sich im Anschluss einer Menge Kritik in der Heimat ausgesetzt.