Ehemaliger BW-Linz-Keeper vor Manchester-United-Abgang

Der ehemalige Blau-Weiß-Linz-Keeper Radek Vitek verlässt Manchester United endgültig und setzt seine Karriere in der zweiten Liga Englands fort.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die "Red Devils" mit Middlesbrough auf einen Transfer des 22-jährigen Tschechen geeinigt.

Die Ablösesumme soll bei sieben Millionen Pfund liegen und durch Bonuszahlungen auf bis zu 14 Millionen Pfund ansteigen können. Manchester United verfügt sowohl über eine Rückkaufklausel als auch über eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent.

Unter Struber aktiv

Bereits in der vergangenen Saison war Vitek in der Championship aktiv und absolvierte auf Leihbasis 41 Spiele für Bristol City. Gerhard Struber war bis im Frühjahr sein Trainer.

Für die Profimannschaft von Manchester United kam Vitek nie zum Einsatz und wurde insgesamt dreimal verliehen. In der Saison 2024/25 hütete der Tscheche das Tor des FC Blau-Weiß Linz, wo er in 26 Bundesliga-Spielen zum Einsatz kam.