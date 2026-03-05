Oliver Glasner konnte mit Crystal Palace zuletzt zumindest den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Conference League feiern. In der Liga setzte es nach fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen eine 1:2-Pleite gegen Manchester United (Glasner wirft Schiedsrichter "Old-Trafford-Bonus" vor >>>).

Wie die "Sun" berichtet, muss er zudem nun sechs Monate ohne Führerschein auskommen. Demnach sei der Oberösterreicher am 15. Juli 2025 kurz vor 07:30 Uhr in London mit seinem BMW geblitzt worden. Statt der erlaubten 20 mph soll er 29 mph (47 km/h) unterwegs gewesen sein.

Glanser habe Schuld gestanden

Glasner habe die Schuld eingestanden. In einem Schreiben Ende Jänner, dass der "Sun" vorliegt, wird er wie folgt zitiert: "Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Aktionen und ich verstehe die Ernsthaftigkeit in diesem Fall."

Der Oberösterreicher leite Schritte ein, dass dies nicht mehr vorkomme. Im Februar soll er sich in einem zweiten Brief dazu geäußert, dass er auch eine Strafe ohne Gerichtsverhandlung akzeptieren werde.

Die Metropolitan Police beschleunigte das Verfahren. Weil Glasner bereits Punkte hatte und diese auf zwölf oder mehr anstiegen, muss der Palace-Coach jetzt sechs Monate auf seinen Führerschein verzichten. Das habe das Magistrat vergangenen Dienstag bekanntgegeben.

Weiters müsse der Österreicher 660 Pfund Strafe, 130 Pfund Berabeitungsgebühr und 264 Pfund Zuschlag bezahlen. Dies habe Glasner bereits beglichen.