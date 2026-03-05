Mit 27! Real-Star hat endlich seinen Führerschein

In der Vergangenheit wurde Kylian Mbappe stets von einem Chaffeur zum Training bei Real Madrid gebracht. Dieses Bild gehört wohl der Vergangenheit an.

Wie mehrere spanische Medien berichten, hat der Franzose mit 27 Jahren nun seinen Führerschein bestanden. Bilder zeigen den Angreifer bereits in einem BMW i7 am Steuer.

Aktuell verletzt

Laut "Mundo Deportivo hat er den Theorieteil bereits im November bestanden, nun auch den Praxisteil hinter sich gebracht. Dem Bericht zufolge habe er seinen Führerschein bei einer Fahrschule in Alcoron absolviert.

Mbappe kämpft derzeit mit Knieproblemen, nutzte die Verletzungspause jetzt wohl um künftig am Steuer sitzen zu können.