NEWS

Mit 27! Real-Star hat endlich seinen Führerschein

Der Franzose hat endlich seinen Führerschein und nutzte dafür wohl eine Verletzungspause.

Mit 27! Real-Star hat endlich seinen Führerschein Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der Vergangenheit wurde Kylian Mbappe stets von einem Chaffeur zum Training bei Real Madrid gebracht. Dieses Bild gehört wohl der Vergangenheit an.

Wie mehrere spanische Medien berichten, hat der Franzose mit 27 Jahren nun seinen Führerschein bestanden. Bilder zeigen den Angreifer bereits in einem BMW i7 am Steuer.

Aktuell verletzt

Laut "Mundo Deportivo hat er den Theorieteil bereits im November bestanden, nun auch den Praxisteil hinter sich gebracht. Dem Bericht zufolge habe er seinen Führerschein bei einer Fahrschule in Alcoron absolviert.

Mbappe kämpft derzeit mit Knieproblemen, nutzte die Verletzungspause jetzt wohl um künftig am Steuer sitzen zu können.

Mehr zum Thema

WM in Gefahr? Mbappe-Verletzung wohl schwerer als gedacht

WM in Gefahr? Mbappe-Verletzung wohl schwerer als gedacht

La Liga
2
Barcelona muss wochenlang auf Duo verzichten

Barcelona muss wochenlang auf Duo verzichten

La Liga
2
Verletzungsschock! Real-Superstar verpasst WM

Verletzungsschock! Real-Superstar verpasst WM

La Liga
4
Real Sociedad steht nach Sieg gegen Bilbao im Copa-Finale

Real Sociedad steht nach Sieg gegen Bilbao im Copa-Finale

International
Fällt David Alaba erneut aus?

Fällt David Alaba erneut aus?

La Liga
30
Gladbach: Ex-Salzburg-Boss Schröder krempelt ordentlich um

Gladbach: Ex-Salzburg-Boss Schröder krempelt ordentlich um

Deutsche Bundesliga
Zweimal Führung verspielt! Manchester City patzt im Titelkampf

Zweimal Führung verspielt! Manchester City patzt im Titelkampf

Premier League
3

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Real Madrid Kylian Mbappe Vinicius Junior