Glasner wirft Schiedsrichter "Old-Trafford-Bonus" vor

Nach dem erfolgreichen Erreichen des Achtelfinals der UEFA Conference League ging es für Oliver Glasner beim Gastspiel gegen Manchester United eigentlich gut weiter.

Bereits nach vier Minuten führte sein Team durch Maxence Lacroix, am Ende stand dennoch eine 1:2-Pleite.

Als Wendepunkt der Partie stellte sich ein Elfmeter von Bruno Fernandes (57.) für die Gastgeber samt Roter Karte für Palace heraus. Lacroix foulte Matheus Cunha.

Glasner kritisiert Elfmeterpfiff

"Die Rote Karte hat das Spiel komplett verändert. Ich denke, es ist eine harte Entscheidung. Das Foul startete außerhalb der Box. Cunha ist sehr clever und hat gewartet bis er im Sechzehner ist, um sich fallen zu lassen", so Glasner nach dem Spiel gegenüber den Medien.

Es fühle sich wie die falsche Entscheidung an. "Es ist kein Elfmeter, vielleicht eine Rote Karte für ein Foul außerhalb des Strafraums", so Glasner

Dem Schiedsrichter wirft er vor, er hätte sich von den Fans lenken lassen. "Es ist vielleicht ein bisschen der Old-Trafford-Bonus", meint der Oberösterreicher.