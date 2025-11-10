NEWS

Bericht: Ex-DFB-Stürmer könnte nach Deutschland zurückkehren

Der Mittelstürmer darf West Ham United im Winter verlassen. Eine Rückkehr in die Deutsche Bundesliga steht im Raum.

Das Kapitel bei West Ham United könnte für Mittelstürmer Niclas Füllkrug im kommenden Jänner enden.

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg vermeldet, soll der Klub aus London bereits grünes Licht für einen Wechsel gegeben haben und auch der Deutsche die Insel verlassen wollen. Nun steht eine Rückkehr in die Deutsche Bundesliga im Raum, um dort wieder in die Spur zu kommen und regelmäßig Spielpraxis zu sammeln.

Laut Plettenberg sollen unter anderem der FC Augsburg sowie der VfL Wolfsburg Interesse an einem Transfer zeigen. Insbesondere die Fuggerstädter sollen sich im Winter unbedingt im Sturmzentrum verstärken wollen und den 32-Jährigen ins Visier genommen haben.

Interesse aus Italien

Konkurrenz im Werben um den 24-fachen Nationalspieler, der zuletzt aber nicht mehr Teil des DFB-Kaders war, soll es von Klubs aus Italien geben. Namentlich nannte Plettenberg zwar keine Interessenten, seit geraumer Zeit wird allerdings der AC Milan Interesse am Deutschen nachgesagt.

Bei West Ham United konnte Füllkrug seit seinem Wechsel im Sommer 2024, auch verletzungsbedingt, nicht überzeugen. In 27 Einsätzen gelangen ihm nur drei Tore sowie zwei Assists.

