Manchester City Manchester City MCI Liverpool FC Liverpool FC LFC
Endstand
3:0
2:0 , 1:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Manchester City lässt Liverpool im PL-Kracher keine Chance

Die Guardiola-Elf zeigt sich von ihrer besten Seite und bleibt erster Verfolger von Leader Arsenal.

Manchester City lässt Liverpool im PL-Kracher keine Chance Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am elften Spieltag der Premier League feiert Manchester City einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den Liverpool FC.

Erling Haaland (29.), Nicolas Gonzalez (45.+3) und Jeremy Doku (63.) sorgen für die klaren Verhältnisse. City festigt damit den zweiten Tabellenplatz, während Liverpool einen herben Rückschlag erlebt.

Haaland scheitert vom Punkt

Die Partie im Etihad Stadium beginnt turbulent: Erling Haaland scheitert zunächst vom Elfmeterpunkt (13.), macht seinen Fehlschuss aber wenig später wett und köpft nach einer Flanke von Matheus Nunes zum 1:0 (29.).

Liverpool findet kaum ins Spiel. Ein vermeintlicher Anschlusstreffer wird nach VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt (38.). Noch vor der Pause erhöht Nicolas Gonzalez nach Vorarbeit von Bernardo Silva auf 2:0 (45.+3).

City bleibt Arsenal auf den Fersen

Auch nach dem Seitenwechsel dominiert Manchester City. Die Truppe von Arne Slot findet kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Hausherren.

Jeremy Doku sorgt nach Zuspiel von Nico O'Reilly für die endgültige Entscheidung zum 3:0 (63.). Liverpool müht sich vergeblich; ein seltener Torschuss von Dominik Szoboszlai (76.) bleibt die einzig nennenswerte Offensivaktion.

Mit diesem überzeugenden Heimsieg untermauert Manchester City seine Titelambitionen und bleibt Tabellenführer Arsenal auf den Fersen. Für Liverpool bedeutet die Niederlage einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um die internationalen Plätze, da die Mannschaft im dichten Tabellenmittelfeld deutlich an Boden verliert.

Mehr zum Thema

Premier League LIVE: Manchester City - FC Liverpool

Premier League LIVE: Manchester City - FC Liverpool

Premier League
Remis für Glasner und Palace gegen Brighton

Remis für Glasner und Palace gegen Brighton

Premier League
Palace-Youngster schwärmt von Glasner: "Er macht es uns leicht"

Palace-Youngster schwärmt von Glasner: "Er macht es uns leicht"

Premier League
2
Holt Liverpool Verteidiger um 100 Millionen Euro?

Holt Liverpool Verteidiger um 100 Millionen Euro?

Premier League
5
Chelsea feiert gegen Tabellenschlusslicht Favoritensieg

Chelsea feiert gegen Tabellenschlusslicht Favoritensieg

Premier League
Arsenal gibt bei Sunderland in letzter Sekunde Sieg aus der Hand

Arsenal gibt bei Sunderland in letzter Sekunde Sieg aus der Hand

Premier League
Irre Schlussphase! ManUnited punktet in Unterzahl bei den Spurs

Irre Schlussphase! ManUnited punktet in Unterzahl bei den Spurs

Premier League
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball)