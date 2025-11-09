Manchester City lässt Liverpool im PL-Kracher keine Chance

Am elften Spieltag der Premier League feiert Manchester City einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den Liverpool FC.

Erling Haaland (29.), Nicolas Gonzalez (45.+3) und Jeremy Doku (63.) sorgen für die klaren Verhältnisse. City festigt damit den zweiten Tabellenplatz, während Liverpool einen herben Rückschlag erlebt.

Haaland scheitert vom Punkt

Die Partie im Etihad Stadium beginnt turbulent: Erling Haaland scheitert zunächst vom Elfmeterpunkt (13.), macht seinen Fehlschuss aber wenig später wett und köpft nach einer Flanke von Matheus Nunes zum 1:0 (29.).

Liverpool findet kaum ins Spiel. Ein vermeintlicher Anschlusstreffer wird nach VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt (38.). Noch vor der Pause erhöht Nicolas Gonzalez nach Vorarbeit von Bernardo Silva auf 2:0 (45.+3).

City bleibt Arsenal auf den Fersen

Auch nach dem Seitenwechsel dominiert Manchester City. Die Truppe von Arne Slot findet kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Hausherren.

Jeremy Doku sorgt nach Zuspiel von Nico O'Reilly für die endgültige Entscheidung zum 3:0 (63.). Liverpool müht sich vergeblich; ein seltener Torschuss von Dominik Szoboszlai (76.) bleibt die einzig nennenswerte Offensivaktion.

Mit diesem überzeugenden Heimsieg untermauert Manchester City seine Titelambitionen und bleibt Tabellenführer Arsenal auf den Fersen. Für Liverpool bedeutet die Niederlage einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um die internationalen Plätze, da die Mannschaft im dichten Tabellenmittelfeld deutlich an Boden verliert.