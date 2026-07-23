Arsenal sorgt für Rekordtransfer

Der FC Arsenal gibt die Verpflichtung von Christos Tzolis bekannt.

Der 24-jährige Flügelstürmer wechselt von Club Brügge zu den "Gunners", die dem belgischen Meister einen Transferrekord bescheren.

Dem Vernehmen nach kostet der Grieche 40 Millionen Euro. So viel ist noch nie für einen Spieler des Klubs und aus der Jupiler Pro League gezahlt worden.

2024 hatte Club Brügge noch 6,5 Millionen Euro an Fortuna Düsseldorf überwiesen, in Belgien explodierte Tzolis förmlich. In 108 Pflichtspielen verbuchte der Angreifer 43 Tore und 45 Assists.

Der Grieche unterschreibt in London einen Vertrag bis Sommer 2031.