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Mbappe: Untersuchten die Real-Ärzte das falsche Knie?

Die Real-Ärzte sollen einem Bericht zufolge das unverletzte Knie des Franzosen untersucht haben. Der Angreifer habe mit einem teilweisen Riss des Kreuzbands weitergespielt.

Mbappe: Untersuchten die Real-Ärzte das falsche Knie? Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Real-Superstar Kylian Mbappe hat in der laufenden Saison immer wieder mit dem Knie zu kämpfen. Laut einem Bericht von "The Athletic" ist den Real-Ärzten bei der Diagnose ein folgenschwerer Fehler unterlaufen.

Dem Bericht zufolge untersuchten diese per MRT zuerst das rechte Knie des Franzosen, dort wurde keine Verletzung festgestellt. Die Beschwerden seien in Wahrheit vom linken Knie ausgegangen.

Der Angreifer soll anschließend sogar noch drei Einsätze verbucht haben, ehe erneut am richtigen Knie untersucht wurde. Die Diagnose: Ein teilweiser Riss des hinteren Kreuzbands.

Glück im Unglück?

Journalist Daniel Riolo berichtet: "Er erhielt in Madrid offenbar eine falsche Diagnose. Das gefiel ihm ganz offensichtlich nicht und er war sogar wütend."

Dabei habe Real sogar Glück im Unglück gehabt. "Dieser Diagnosefehler hätte viel schwerwiegender ausfallen können, denn Mbappé hat lange gebraucht, um zu erfahren, was mit ihm los ist. Er war trotzdem aktiv, hat sogar einige Spiele bestritten, ohne genau zu wissen, was mit ihm los war. Er hätte sich das Knie ruinieren können", schreibt Riolo.

Mbappe habe sich darauf an den französischen Spezialist Bertrand Sonnery-Cottet gewendet. Dieser habe ihm ein spezielles Stabilisationsprogramm empfohlen.

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