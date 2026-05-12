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Arsenal-Verteidiger verpasst CL-Finale - auch WM in Gefahr

Der Verteidiger verpasst den Rest der Saison, auch die Teilnahme an der WM ist in Gefahr. Erst im März hat der 30-Jährige sein Three-Lions-Comeback gegeben.

Arsenal-Verteidiger verpasst CL-Finale - auch WM in Gefahr Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Arsenal muss im Saisonendspurt auf Ben White verzichten.

Der 30-jährige Rechtsverteidiger hat sich beim knappen 0:1-Auswärtserfolg bei West Ham eine schwere Verletzung des Innenbandes zugezogen, wie die "Gunners" mitteilen.

Arsenal gewinnt dank Trossard-Treffer spät >>>

Damit fällt White für die restliche Saison aus und steht den Londonern sowohl im Kampf um die erste Meisterschaft seit 22 Jahren sowie im Finale der UEFA Champions League nicht zur Verfügung.

Außerdem ist auch seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Gefahr. Der Außenverteidiger ist im März-Lehrgang erstmals seit über drei Jahren im Kader der Three Lions gestanden. Weitere Tests in den nächsten Wochen sollen Klarheit bringen.

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