Einst aus WM-Camp abgereist: Verteidiger zurück im England-Kader

Ben White ist zurück im Kader der Three Lions.

Der Verteidiger des FC Arsenal reist damit erstmals seit der WM 2022 zum englischen Nationalteam. Nach einem Streit mit Co-Trainer Steve Holland ist er damals abgereist - unter Ex-Trainer Gareth Southgate wollte der Defensivspieler anschließend nicht mehr auflaufen.

Nun feiert er unter Thomas Tuchel ein Comeback im Kader Englands. Drei Monate vor der WM in den USA ersetzt der Rechtsverteidiger den Leverkusener Jarell Quansah (Oberschenkelverletzung) für die Testspiele gegen Uruguay und Japan.

White nicht gesetzt bei den Gunners

Bei den Gunners ist der mittlerweile 28-Jährige allerdings nicht gesetzt. In der Premier League kommt er nur auf sieben Einsätze, viermal davon von Beginn an. Wettbewerbsübergreifend kommt der Rechtsverteidiger auf 21 Spiele. Jurrien Timber hat dem Three-Lions-Comebacker rechts in der Abwehr längst den Rang abgelaufen.

Neben White wird auch Newcastles Harvey Barnes in den England-Kader nachberufen. Er springt für Eberechi Eze ein.