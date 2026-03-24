NEWS

Einst aus WM-Camp abgereist: Verteidiger zurück im England-Kader

Bei der WM 2022 ist der Verteidiger wegen eines Streits mit einem Co-Trainer abgereist - unter Gareth Southgate wollte er nicht mehr für England spielen.

Einst aus WM-Camp abgereist: Verteidiger zurück im England-Kader Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ben White ist zurück im Kader der Three Lions.

Der Verteidiger des FC Arsenal reist damit erstmals seit der WM 2022 zum englischen Nationalteam. Nach einem Streit mit Co-Trainer Steve Holland ist er damals abgereist - unter Ex-Trainer Gareth Southgate wollte der Defensivspieler anschließend nicht mehr auflaufen.

Nun feiert er unter Thomas Tuchel ein Comeback im Kader Englands. Drei Monate vor der WM in den USA ersetzt der Rechtsverteidiger den Leverkusener Jarell Quansah (Oberschenkelverletzung) für die Testspiele gegen Uruguay und Japan.

White nicht gesetzt bei den Gunners

Bei den Gunners ist der mittlerweile 28-Jährige allerdings nicht gesetzt. In der Premier League kommt er nur auf sieben Einsätze, viermal davon von Beginn an. Wettbewerbsübergreifend kommt der Rechtsverteidiger auf 21 Spiele. Jurrien Timber hat dem Three-Lions-Comebacker rechts in der Abwehr längst den Rang abgelaufen.

Neben White wird auch Newcastles Harvey Barnes in den England-Kader nachberufen. Er springt für Eberechi Eze ein.

Mehr zum Thema

Holt Rouven Schröder einen Ex-Altacher nach Gladbach?

Holt Rouven Schröder einen Ex-Altacher nach Gladbach?

Deutsche Bundesliga
2
Rückzug bei Red Bull? Klopp spricht Klartext

Rückzug bei Red Bull? Klopp spricht Klartext

International
15
Neuer Job für Zidane wohl fix

Neuer Job für Zidane wohl fix

International
Nach Horrordebüt: Messner nach Sager in Zürich scharf kritisiert

Nach Horrordebüt: Messner nach Sager in Zürich scharf kritisiert

International
2
Tottenham Hotspur: Österreicher könnte Ruder zeitnah übernehmen

Tottenham Hotspur: Österreicher könnte Ruder zeitnah übernehmen

Premier League
23
Offiziell! Dortmund präsentiert den Kehl-Nachfolger

Offiziell! Dortmund präsentiert den Kehl-Nachfolger

Deutsche Bundesliga
4
Gänsehaut! Mega-Choreo für verstorbenen Ex-Rapid-Goalie Koch

Gänsehaut! Mega-Choreo für verstorbenen Ex-Rapid-Goalie Koch

International
4

Kommentare

Fußball Fußball International FC Arsenal Thomas Tuchel Japan (Team, Fußball) Uruguay (Team Fußball) Three Lions Ben White