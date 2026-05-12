HSV gibt neue Sportvorständin bekannt

Der Hamburger SV hat die Bestellung einer neuen Sportvorständin bekannt geben.

Wie die Hanseaten mitteilen, übernimmt Kathleen Krüger den Posten beim HSV. Die 40-jährige Ex-Spielerin ist zuletzt für die Sportstrategie und strukturelle Weiterentwicklung beim FC Bayern München zuständig gewesen.

"Mit Kathleen Krüger gewinnt der HSV eine profilierte Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg beim FC Bayern München auf höchstem internationalen Niveau gearbeitet hat. In 17 Jahren hat sie in einem teils emotionalen Umfeld eines Spitzenclubs Erfahrungen gesammelt, Abläufe mitgestaltet und dabei außergewöhnliche Organisations- und Führungsfähigkeiten bewiesen", sagt Michael Papenfuß, Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburger.

"Privileg, den HSV mitprägen zu dürfen"

Krüger, die unter anderem 33 Bundesliga-Spiele für die Bayern bestritten hat, ist nach ihrer aktiven Karriere ins Management beim deutschen Rekordmeister gewechselt, wo sie über viele Jahre das Team Management verantwortet hat. Nach 17 Jahren verlässt sie nun den FCB.

Sie freue sich "sehr über das Vertrauen. Es ist ein echtes Privileg, den Hamburger SV, einen der ganz großen Namen im deutschen Fußball, künftig auf sportlicher Ebene entscheidend mitprägen zu dürfen. Ich habe die positive Entwicklung des Clubs in den vergangenen Jahren mit großer Aufmerksamkeit und hoher Anerkennung für das zuletzt Erreichte verfolgt."