WM-Traum vorbei: Chelsea-Spieler fällt verletzt aus

Bittere Nachrichten für das brasilianische Nationalteam: Chelseas Offensivspieler Estêvão wird die WM 2026 verpassen.

Wie Brasiliens Verband bestätigt, wird der Offensivspieler nach seiner im April bei Chelsea erlittenen Verletzung nicht rechtzeitig fit.

Er steht damit auch nicht im vorläufigen 55-Mann-Kader der Seleção.

Neymar steht hingegen auf dieser Liste und darf auf eine WM-Teilnahme hoffen.

Der 19-Jährige ist nach Eder Militao und Rodrygo bereits der dritte prominente brasilianische Spieler, der für die FIFA WM 2026 ausfällt.