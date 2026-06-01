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Mit 40 Jahren: Englischer Rekordkicker beendet Karriere

Das Premier-League-Urgestein hängt die Schuhe nach drei Abschlussjahren in Brighton an den Nagel.

Mit 40 Jahren: Englischer Rekordkicker beendet Karriere Foto: © IMAGO / Offside Sports Photography
Textquelle: © LAOLA1
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James Milner beendet seine aktive Karriere als Profi-Fußballer.

Das verkündet der 40-jährige Brite am Montag offiziell via Instagram.

Mit 658 Spielen in 24 Saisonen ist der Allrounder alleiniger Rekordspieler der Premier League.

13 Titel und 61 Länderspiele

Milner wurde bei Leeds United ausgebildet, schaffte dort den Durchbruch als Profi. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei Manchester City (2010–2015) und dem FC Liverpool (2015–2023).

Insgesamt gewann der 61-fache englische Nationalspieler 13 Titel. Mit ManCity wurde er zwei Mal Meister. Mit Liverpool gewann er ebenfalls die Premier League und holte 2018/19 den Champions-League-Titel.

Davor lief er unter anderem für Swindon Town, Newcastle United und Aston Villa auf. Zuletzt spielte Milner drei Jahre lang für Brighton & Hove Albion.

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