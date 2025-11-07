Das Transfer-Karussell beginnt sich zu drehen.

Wie erst kürzlich bekannt geworden ist, soll sich Real Madrid bereits mündlich über einen Wechsel mit Dayot Upemacano verständigt haben (Alle Infos >>>). Der ehemalige Salzburg-Verteidiger soll demnach im kommenden Sommer zum spanischen Rekordmeister wechseln.

Sollten sich die Verantwortlichen der Bayern rund um Max Eberl und Christoph Freund nicht mit dem französischen Teamspieler auf einen neuen Vertrag einigen können, ist man zum Handeln gezwungen.

Der Ersatz könnte demnach aus der Premier League kommen. Wie Tobias Altschäffl im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" erzählt, "führt der FC Bayern Gespräche mit dem Management von Ibrahima Konate."

Auch Guehi und Schlotterbeck bei Bayern im Gespräch

Der 26-Jährige gehört in Liverpool zum Stammpersonal in der Innenverteidigung und wäre ab Juli 2026 ebenfalls ablösefrei zu haben. Der Franzose ist jedoch auch bei Real und PSG im Gespräch.

Konate ist aber nicht der einzige Verteidiger im Visier der Bayern: Die Münchner sind auch an Marc Guehi dran.

Der Vertrag des Crystal-Palace-Kapitäns läuft ebenso nach der Saison aus. Laut "AS" dürften nur noch der FCB und Liverpool im Rennen um den englischen Teamspieler sein - Real soll sich im Poker um den 25-Jährigen indes bereits zurückgezogen haben (Alle Infos >>>).

Außerdem macht ein weiterer Name bei den drei Protagonisten die Runde: Auch Nico Schlotterbeck soll bei dem Trio im Gespräch sein. Der Borussia-Dortmund-Verteidiger spielt seit seinem Comeback nach Verletzungspause im September groß auf.

Im Gegensatz zu den anderen drei Spielern wäre der deutsche Internationale aber nicht ablösefrei zu haben. Schlotterbeck steht noch bis zumindest Juni 2027 beim BVB unter Vertrag. Zudem bemüht sich die Dortmunder Führungsriege um eine Verlängerung des Vertrages mit dem Linksfuß.

