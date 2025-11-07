NEWS

Kommt es zur Rückkehr von Nikolas Polster zu Rapid?

In der Bundesliga gehört der WAC-Schlussmann zu den besten auf seiner Position. Einen Wechsel will Polster offenbar nicht gänzlich ausschließen.

Kommt es zur Rückkehr von Nikolas Polster zu Rapid? Foto: © GEPA

Aktuell ist wieder ein wenig Ruhe eingekehrt auf der Tormann-Position des SK Rapid.

Mit Paul Gartler entwickelte sich der eigentliche Ersatz von Niklas Hedl zu einem stabilen Rückhalt. Das stellte der Goalie auch in der Conference League unter Beweis, obwohl die Hütteldorfer auch die dritte Partie verloren.

Schon im Sommer ein Thema

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, sei Nikolas Polster bereits in der letzten Transferperiode bei Rapid am Zettel gestanden.

Wirklich ernst wäre es in dieser Causa aber nur geworden, wenn Hedl verkauft worden wäre.

Polster: "Müssen uns zusammensetzen"

Mitte Juli erzählte Polster 90minuten außerdem: "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es nicht richtig cool wäre, nochmal dort zu spielen. Ich fühle mich mit Rapid immer noch sehr verbunden. Vielleicht ergibt es sich noch einmal, dort spielen zu dürfen."

Gegenüber der "Kleinen Zeitung" hält sich der ÖFB-Teamgoalie etwas mehr zurück. "Wenn ein nächster Schritt wirklich Thema wird, müssen wir uns mit dem WAC zusammensetzen und das gut durchdenken. Auch die Ablöse für den WAC müsste natürlich passen."

Ein klares Dementi in Richtung Rapid klingt dann doch anders.

