NEWS

Zwei Prominente Rückkehrer im England-Kader von Tuchel

Der England-Teamchef verkündet seinen Kader für die Spiele gegen Serbien und Albanien. Zwei Stars kehren zurück.

Zwei Prominente Rückkehrer im England-Kader von Tuchel Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Als eine der letzten Top-Nationen gibt auch England seinen Kader für die letzte Länderspielpause dieses Jahres bekannt.

Die Bekanntgabe wurde mit Spannung erwartet, zumal beim letzten Lehrgang zwei große Stars fehlten. Für die WM-Qualifikationsspiele gegen Albanien und Serbien kehren beide aber zurück.

Stars von Real und ManCity wieder dabei

Sowohl Jude Bellingham als auch Phil Foden schafften es wieder in die 25-köpfige Auswahl von Nationaltrainer Thomas Tuchel.

Zum ersten Mal dabei ist außerdem Bournemouths Alex Scott, während Glasner-Schützling Adam Wharton und Nick Pope (Newcastle) ihre Rückkehr feiern.

Vier Spieler, die noch beim letzten Lehrgang dabei waren, strich Tuchel aus dem Kader: Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham), Ruben Loftus-Cheek (Milan) und Olie Watkins (Aston Villa).

Der gesamte Kader der Three Lions im Überblick:

Torhüter: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

Verteidiger: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Mittelfeldspieler: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)

Stürmer: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal)

Mehr zum Thema

Erster Topklub im Poker um Glasner-Kapitän wohl aus dem Rennen

Erster Topklub im Poker um Glasner-Kapitän wohl aus dem Rennen

Premier League
Nach Kompany: Österreicher Maric winkt Verlängerung bei Bayern

Nach Kompany: Österreicher Maric winkt Verlängerung bei Bayern

Deutsche Bundesliga
Wettskandal in der Türkei: 21 Festnahmen angeordnet

Wettskandal in der Türkei: 21 Festnahmen angeordnet

International
1
Fix! Ajax trennt sich von Cheftrainer

Fix! Ajax trennt sich von Cheftrainer

International
2
Inmitten der Krise: Arnold verlängert beim VfL Wolfsburg

Inmitten der Krise: Arnold verlängert beim VfL Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Trotz Transferschluss! Diese Fußballer gibt es zum Nulltarif

Trotz Transferschluss! Diese Fußballer gibt es zum Nulltarif

International
20
Österreichs legendärste Europacup-Siege gegen Niederlande

Österreichs legendärste Europacup-Siege gegen Niederlande

International
11
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International England (Fußball) Thomas Tuchel Jude Bellingham Phil Foden England (Team, Fußball)