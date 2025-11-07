Zwei Prominente Rückkehrer im England-Kader von Tuchel

Als eine der letzten Top-Nationen gibt auch England seinen Kader für die letzte Länderspielpause dieses Jahres bekannt.

Die Bekanntgabe wurde mit Spannung erwartet, zumal beim letzten Lehrgang zwei große Stars fehlten. Für die WM-Qualifikationsspiele gegen Albanien und Serbien kehren beide aber zurück.

Stars von Real und ManCity wieder dabei

Sowohl Jude Bellingham als auch Phil Foden schafften es wieder in die 25-köpfige Auswahl von Nationaltrainer Thomas Tuchel.

Zum ersten Mal dabei ist außerdem Bournemouths Alex Scott, während Glasner-Schützling Adam Wharton und Nick Pope (Newcastle) ihre Rückkehr feiern.

Vier Spieler, die noch beim letzten Lehrgang dabei waren, strich Tuchel aus dem Kader: Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham), Ruben Loftus-Cheek (Milan) und Olie Watkins (Aston Villa).

Der gesamte Kader der Three Lions im Überblick:

Torhüter: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

Verteidiger: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Mittelfeldspieler: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)

Stürmer: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal)