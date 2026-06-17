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60 Millionen! Danso bekommt neuen Konkurrenten

Nach dem Beinahe-Abstieg in der Vorsaison rüsten sich die Spurs für den Herbst. Kevin Danso winkt teure Konkurrenz.

60 Millionen! Danso bekommt neuen Konkurrenten Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © LAOLA1
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Tottenham Hotspur steht vor der Verpflichtung von Jan Paul van Hecke.

Der Innenverteidiger (26) soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge für eine Ablöse von umgerechnet 60 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion nach London wechseln.

Neben Liverpool-Routinier Andrew Roberton und Bournemouths Marcos Senesi wäre der Rechtsfuß der dritte Sommer-Neuzugang der Spurs.

Gleich zwei neue Innenverteidiger?

Bei den Spurs wäre der niederländische WM-Fahrer mit Coach Roberto de Zerbi wieder vereint. Mit van Hecke arbeitete der Italiener bereits bei den "Seagulls" zusammen.

Für Kevin Danso wäre van Hecke neben dem Argentinier Senesi der bereits zweite neue Konkurrent für die Innenverteidiger-Position.

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