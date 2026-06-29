Nach Diomande-Absage: Diesen Spieler will Liverpool nun

Nach der Absage von Wunschspieler Yan Diomande (hier nachlesen >>>) hat Liverpool offenbar einen neuen Flügelspieler ins Visier genommen.

Dieser könnte ausgerechnet von jenem Klub kommen, der die „Reds“ im Werben um den Ivorer ausgestochen hat.

Bradley Barcola steht seit 2023 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, musste sich in den vergangenen beiden Spielzeiten jedoch hinter der starken Konkurrenz um Khvicha Kvaratskhelia und Desire Doue anstellen.

Dennoch gelangen dem Franzosen in der abgelaufenen Ligue-1-Saison elf Treffer und zwei Assists. Liverpool könnte ihm nun mit der Aussicht auf einen Stammplatz den Wechsel schmackhaft machen. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.