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Vor WM-Start: Mexiko-Stürmer klärt seine Zukunft

Raúl Jiménez kehrt nach dem Abgang bei Fulham zu seinem Ex-Klub zurück.

Vor WM-Start: Mexiko-Stürmer klärt seine Zukunft Foto: © IMAGO / ImagenShop
Textquelle: © Associated Press/LAOLA1
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Mexikos Stürmer Raúl Jiménez hat vor seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft seine Klub-Zukunft geklärt und am Mittwoch einen erneuten Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers unterschrieben.

Jiménez wechselte nach seinem Vertragsende bei Fulham zu den Wolves. Er unterschrieb einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Vertrag, inklusive Option auf ein weiteres Jahr.

Schon von 2018 bis 2023 bei Wolverhampton

Die Wolves sind gerade aus der Premier League abgestiegen und werden kommende Saison in der zweitklassigen Championship spielen.

Jiménez' erste Amtszeit bei den Wolves dauerte von 2018 bis 2023, nachdem er – zunächst per Leihe – von Benfica gekommen war. In 166 Spielen erzielte er 57 Tore.

"Raul zurück zu den Wolves zu holen, ist ein ganz besonderer Moment für alle, die mit diesem Fußballklub verbunden sind", sagte der geschäftsführende Vorsitzende der Wolves, Nathan Shi.

Mexiko eröffnet am Donnerstag mit dem Spiel gegen Südafrika die WM (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

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