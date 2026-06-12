NEWS

Besorgt Salzburg-Deal Steven Gerrard einen Job?

Die neue Anstellung eines Cheftrainers an der Salzach könnte einen Job für den Engländer bedeuten.

Besorgt Salzburg-Deal Steven Gerrard einen Job?
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg ist weiter auf Trainersuche. Ein Kandidat winkte zuletzt ab >>>

Weiter heiß gehandelt wird Danny Röhl (Glasgow Rangers). Laut "Record Sport" werde derzeit zwischen den Klubs verhandelt. Der "Sun" zufolge sei Röhl aber nicht im Stress, könnte zumindest vorerst noch einmal nach Schottland zurückkehren.

Folgt Gerrard auf möglichen Salzburg-Coach?

Verlässt der Deutsche den Klub, brauchen die Schotten dringend einen Nachfolger. Laut "Daily Record" wird Steven Gerrard gehandelt. Der Engländer ist bei den Fans hoch im Kurs.

Die Liverpool-Legende trainierte den Klub bereits zwischen 2018 und 2021, wurde 2021 schottischer Meister. Seit seinem Aus bei Al-Ettifaq Anfang 2025 ist er ohne Trainerjob.

Mehr zum Thema

Neue Aufgabe für Ex-Salzburger Johan Vonlanthen

Neue Aufgabe für Ex-Salzburger Johan Vonlanthen

International
3
Salzburg kontaktiert offenbar ehemaligen Bayern-Co-Trainer

Salzburg kontaktiert offenbar ehemaligen Bayern-Co-Trainer

Bundesliga
22
Auf Wanners Spuren: Bayern-Talent wechselt zu Aufsteiger

Auf Wanners Spuren: Bayern-Talent wechselt zu Aufsteiger

Deutsche Bundesliga
2
Kalajdzic-Klub trennt sich vom Cheftrainer

Kalajdzic-Klub trennt sich vom Cheftrainer

International
4
Deutsche Bundesliga zeichnet Michael Gregoritsch aus

Deutsche Bundesliga zeichnet Michael Gregoritsch aus

Deutsche Bundesliga
3
Gregoritsch: Kaufoption gezogen!

Gregoritsch: Kaufoption gezogen!

Deutsche Bundesliga
1
Ist Ex-Real-Coach eine Glasner-Alternative beim AC Milan?

Ist Ex-Real-Coach eine Glasner-Alternative beim AC Milan?

Serie A
1

Kommentare

Fußball Fußball International FC Red Bull Salzburg Steven Gerrard Danny Röhl Glasgow Rangers