Besorgt Salzburg-Deal Steven Gerrard einen Job?

Der FC Red Bull Salzburg ist weiter auf Trainersuche. Ein Kandidat winkte zuletzt ab >>>

Weiter heiß gehandelt wird Danny Röhl (Glasgow Rangers). Laut "Record Sport" werde derzeit zwischen den Klubs verhandelt. Der "Sun" zufolge sei Röhl aber nicht im Stress, könnte zumindest vorerst noch einmal nach Schottland zurückkehren.

Folgt Gerrard auf möglichen Salzburg-Coach?

Verlässt der Deutsche den Klub, brauchen die Schotten dringend einen Nachfolger. Laut "Daily Record" wird Steven Gerrard gehandelt. Der Engländer ist bei den Fans hoch im Kurs.

Die Liverpool-Legende trainierte den Klub bereits zwischen 2018 und 2021, wurde 2021 schottischer Meister. Seit seinem Aus bei Al-Ettifaq Anfang 2025 ist er ohne Trainerjob.