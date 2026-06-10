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Fix! ÖFB-Goalie Pentz hat neuen Coach

Für den neuen Cheftrainer floss eine Ablösesumme. Er kommt von einem Ligakonkurrenten.

Fix! ÖFB-Goalie Pentz hat neuen Coach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bröndby IF und Patrick Pentz verpassten unter Steve Cooper einen Platz im Europacup.

Gegen Ex-Liefering-Coach Bo Svensson und den Rivalen FC Kopenhagen gab es im ligainternen Europacup-Playoff-Finale eine 1:3-Pleite. Der walisische Cheftrainer ist nicht mehr im Verein.

Auf der Suche nach einem neuen Mann an der Seitenlinie ist man jetzt innerhalb der Liga fündig geworden. Thomas Nörgaard von Sönderjyske übernimmt das Amt. Das vermeldet der Klub offiziell. Der neue Mann unterschreibt für drei Jahre.

Ablöse ist fällig

"Viaplay" zufolge fließt eine Ablöse von 1,4 Millionen Dänischen Kronen (knapp 190.000 Euro).

Mit Sönderjyske gelang dem neuen Mann 2024 der Aufstieg ins Oberhaus. In der aktuellen Saison schaffte er sogar den Sprung ins Meisterplayoff, wo man am Ende Sechster wurde.

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