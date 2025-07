Nicht Rapid! Flügelspieler geht nach England

Nestory Irankunda wird nicht zu Rapid Wien wechseln!

Für die Hütteldorfer stand eine Leihe im Raum, nun wird der Australier fix in die englische Championship wechseln.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, zieht es den australischen Teenager vom FC Bayern zum FC Watford. Beim Klub von ÖFB-Keeper Daniel Bachmann soll Irankunda am Donnerstag den Medizincheck absolvieren.

Bei den "Hornets" wird der 19-jährige Flügelspieler einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Die Ablösesumme soll sich auf drei Millionen Euro belaufen, wobei sich die Münchner eine 50-prozentige Weiterverkaufsklausel, sowie eine Rückkaufoption sichern.

Kein Einsatz bei Bayern

Beim deutschen Rekordmeister konnte sich der fünffache australische Nationalspieler nicht durchsetzen.

Seit seinem Wechsel von Adelaide United im vergangenen Sommer wurde Irankunda nur in der zweiten Mannschaft der Münchner eingesetzt. Rund 900.000 Euro Ablöse überwiesen die Münchner von der Säbener Straße nach "Down Under".

Vergangenes Halbjahr war der Flügelflitzer an den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich verliehen. Dort kam er auf 19 Einsätze in denen ihm ein Tor, sowie drei Vorlagen gelangen.

