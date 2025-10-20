Ansakonferenz

Die Auferstehung des LASK?

Didi Kühbauer haucht den Linzern neues Leben ein! Sturm bleibt dank König Otar meisterlich – und bei Rapid kracht es gewaltig.

Willkommen zurück, ADMIRAL Bundesliga!

In der Länderspielpause jagte eine Schlagzeile die nächste – und auch die 10. Runde hatte es in sich. In Episode 59 der Ansakonferenz blicken Hannes, July und Patrick auf einen ereignisreichen Spieltag zurück.

Die LASK-Fans werden sich in Wien-Hütteldorf verwundert die Augen gerieben haben. So auch Lask1908, der auf X fragt: "Was hat Don Didi in dieser Länderspielpause mit meinem LASK gemacht?"

Im Lager des SK Rapid herrscht dagegen Fassungslosigkeit. Florian Seper schreibt auf Instagram: "Kann man bei Rapid schon von einer Krise sprechen? Die Stimmung kippt – gefühlt!"

Natürlich wird auch über das WAC-Debüt von Peter Pacult und das Torfestival zwischen Blau-Weiß Linz und Sturm Graz gesprochen.

Ihr merkt schon – es gibt einiges zu bereden.

Hier ansehen:

Die 58. Episode als Podcast anhören:

