Ex-Salzburger verlässt Ilzers Hoffenheim innerhalb Deutschlands

In Österreich kickte der Stürmer unter anderem für den FC Red Bull Salzburg und den LASK. Jetzt wechselt er in die Zweite Deutsche Bundesliga.

Nun ist es offiziell!

Mergim Berisha wechselt von Christian Ilzers TSG Hoffenheim zu Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Das wird am Montagnachmittag offiziell.

Dem Vernehmen nach sollen sich die Roten Teufel die Dienste des Offensivmannes ablösefrei sichern, dafür soll die TSG über eine gut dotierte Weiterverkaufsbeteiligung verfügen.

Für Kaiserslautern ist Berisha der Ersatz für Ivan Prtajin, der sich erst am Samstag im Duell mit der SV Elversberg einen Achillessehnenriss zugezogen hatte. Berisha wurde auch mit Österreichs Meister Sturm Graz in Verbindung gebracht (hier mehr dazu lesen).

