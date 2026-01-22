Nach Vertragsende: ÖFB-Youngster zum Medizincheck in Dortmund

Mario Pejazic steht unmittelbar vor einem Wechsel zur U23 von Borussia Dortmund. Der 21-jährige Steyrer befindet sich nach LAOLA1-Informationen bereits beim Medizincheck.

Pejazic ist ablösefrei, sein Vertrag beim FC Kosice wurde mit Ende des vergangenen Jahres aufgelöst. In der Slowakei kam der Linksverteidger nur zu drei Einsätzen (Alle Infos >>>).

Der Youngster wurde in der Jugend des LASK, sowie in der Red-Bull-Akademie ausgebildet. Danach kickte er für den FC Liefering und SV Lafnitz in der ADMIRAL 2. Liga, ehe er nach Italien zur U20 von US Lecce wechselte.

Die U23 von Borussia Dortmund spielt aktuell in der deutschen Regionalliga West und liegt nach 18 Runden mit 32 Punkten auf Rang fünf.