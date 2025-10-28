Borussia Dortmund steht in der dritten Runde des DFB-Pokals, Eintracht Frankfurt ist raus. Im Kracher der Runde setzt sich "Schwarz-Gelb" im Elfmeterschießen durch, nach 120 Minuten steht es 1:1.

Schon nach sieben Minuten sorgt der Ex-Dortmunder Ansgar Knauff für Jubel unter dem Großteil der über 59.000 Zuschauer. Der frühe Rückstand lähmt den BVB über weite Strecken der ersten Hälfte.

Dafür geht es nach Seitenwechsel umso schneller: Nach einer Ryerson-Flanke gleicht Julian Brandt aus (48.). Der Schönheitsfehler: In der Entstehung steht Maximilian Beier im Abseits, den VAR gibt es allerdings erst ab der nächsten Runde.

In der Schlussphase scheitert Ritsu Doan an der Latte (80.), kurz darauf Mitspieler Can Uzun an BVB-Keeper Gregor Kobel (81.). In der Verlängerung fällt keine Entscheidung, die vermeintliche Führung durch SGE-Stürmer Jonathan Burkardt zählt nicht (115.).

Im Elferschießen scheitern Doan und Fares Chaibi, während alle vier Dortmunder treffen.