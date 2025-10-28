Schwab kickt Wimmer raus
Mit dem VfL Wolfsburg muss ein Bundesligist gegen einen Zweitliga-Klub die Segel streichen. Gegen Holstein Kiel gibt es daheim ein 0:1.
Die Autostädter schwächen sich nach 36 Minuten selbst, als Seelt sieben Minuten nach seiner ersten seine zweite Gelbe Karte sieht.
Das Goldtor fällt kurz vor der Pause durch Bernhardsson, der einen Elfmeter souverän verwandelt (42.).
Patrick Wimmer kommt beim VfL zur Halbzeit ins Spiel und sieht in der Nachspielzeit Gelb. Pavao Pervan sitzt auf Wolfsburgs Bank. Stefan Schwab spielt bei den Kielern bis zur 78. Minute.
Hertha lässt sich nicht lumpen
Sehr ähnlich verläuft auch das Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV. Die "Rothosen" siegen durch einen Glatzel-Elfmeter in der 83. Minute 1:0.
Die Gastgeber spielen ebenfalls den Großteil der Partie in Unterzahl, nachdem Siersleben Rot sieht (44.). Mathias Honsak wird in der 72. Minute bei Heidenheim ins Spiel gebracht.
Den souveränsten Auftritt liefert Hertha BSC ab. Die "Alte Dame" kickt die SV Elversberg mit 3:0 raus. Cuisance (15.), Grönning (58.) und Thorsteinsson (90.+4/Elfmeter) sorgen für den klaren Erfolg.
