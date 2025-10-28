FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Ex-Austrianer

Mit sechs Treffern und zwei Assists in neun Spielen weiß Fisnik Asllani in der laufenden Bundesliga-Saison bei der TSG Hoffenheim zu überzeugen.

Der Kosovare dürfte sich mit seinen Leistungen auf die Zettel des ein oder anderen Klubs gespielt. Zuletzt wurde der Angreifer mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht (hier nachlesen >>>).

Jetzt dürfte laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg auch der FC Bayern München an ihn denken. Demnach könne man sich vorstellen, den Offensiv-Mann, als Kane-Backup für die Saison 2026/27 in die Allianz Arena zu lotsen.

Asllani besitze, wie es heißt, eine überschaubare Ausstiegsklausel im kommenden Sommer. 2023/24 lief Asllani auch bereits als TSG-Leihgabe bei Austria Wien in der ADMIRAL Bundesliga auf.