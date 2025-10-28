Miron Muslic möchte dieses Nationalteam eines Tages trainieren

Der Tiroler Mison Muslic trainiert aktuell mit Erfolg den FC Schalke 04.

Der Klub führt derzeit die 2. Deutsche Bundesliga an. In Gelsenkirchen träumen die Fans vom Titel. Erst kürzlich erklärte sich Muslic selbst zum Mitglied des Klubs, will das auch für immer bleiben (hier nachlesen >>>).

Für die Trainerkarriere nach Schalke hat der Tiroler mit bosnischen Wurzeln aber schon einen klaren Plan. "Ich möchte eines Tages Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina sein. Und daran glaube ich auch", verrät er dem "kicker".

Die Bosnier treffen in der kommenden Länderspielpause in Wien auf Österreich - jenes Land, dessen Pass Muslic besitzt.