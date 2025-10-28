Titel verteidigt! Dieser Leipziger ist Legionär der Woche

Bis Ausgabe 48 des LAOLA1-Legionärs-Checks hat es gedauert, ehe ein ÖFB-Export seinen Titel als Legionär der Woche verteidigen konnte.

Christoph Baumgartner hat es sich aber allemal verdient. Der Leipzig-Legionär agiert aktuell in Hochform. Beim 6:0-Kantersieg der "Roten Bullen" über den FC Augsburg erzielte "Baumi" das zwischenzeitliche 4:0 und legte Teamkollege Assan Quedraogo das 5:0 vor.

Damit scorte Baumgartner im dritten Spiel in Folge. Aus den vergangenen drei Spielen stehen somit nicht weniger als fünf Tore und eine Vorlage zu Buche.

Hoffentlich nimmt er seine Überform auch zum ÖFB-Team mit, für das in etwas mehr als zwei Wochen die entscheidenden Spiele in der WM-Quali gegen Zypern und Bosnien anstehen.

Hier geht's zum kompletten Legionärs-Check dieser Woche: