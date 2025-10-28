Medien: Inter-Goalie Martinez in tragischen Autounfall verwickelt

Laut italienischen Medienberichten ist es am Dienstag zu einem tragischen Unfall mit Todesfolge gekommen, indem Inters Ersatztormann Josep Martinez verwickelt gewesen sein soll.

Wie die "Gazzetta dello Sport" schreibt, habe Martinez gegen 10 Uhr am Morgen einen 81-jährigen Rollstuhlfahrer mit seinem Auto erwischt.

Inter sagt Pressekonferenz ab

Dieser sei wenig später an der Unfallstelle verstorben. Dem Bericht zufolge habe das Opfer unerwartet beim Überqueren der Straße die Richtung geändert.

Martinez sei unverletzt geblieben, habe sofort versucht, erste Hilfe zu leisten.

Ob der tragischen Umstände hat Inter Mailand die Pressekonferenz mit Cheftrainer Christian Chivu um 14 Uhr abgesagt.