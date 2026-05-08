Sieg verspielt! Paderborn zittert um Aufstieg

Der SC Paderborn verpasst am 33. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga einen wichtigen Heimsieg im Aufstiegskampf.

Die Ostwestfalen kommen gegen den Karlsruher SC trotz zwischenzeitlicher Führung nur zu einem 2:2-Remis und lassen damit erneut wichtige Punkte liegen.

Während es für die Gäste aus Karlsruhe rund um ÖFB-Legionär Christoph Kobald, der durchspielt und Gelb sieht, im gesicherten Tabellenmittelfeld um nicht mehr allzu viel geht, erlebt Paderborn einen Dämpfer im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga.

Nach dem bereits fixierten Meistertitel von Schalke 04 ist immerhin nur noch ein direkter Aufstiegsplatz zu vergeben.

Paderborn belohnt starken Beginn

Die Mannschaft von Ralf Kettemann startet engagiert in die Partie. Stefano Marino sorgt bereits in der zehnten Minute für die erste gefährliche Aktion.

In der 20. Minute gehen die Hausherren schließlich verdient in Führung: Castaneda und Bätzner kombinieren sich mit zwei schnellen Doppelpässen durchs Angriffsdrittel. Bätzner zieht anschließend aus der Distanz ab, KSC-Keeper Bernat kann den Ball nicht festhalten und Filip Bilbija staubt aus kurzer Distanz zum 1:0 ab.

Karlsruhe meldet sich in der Folge zwar offensiv an, doch Paderborn-Keeper Dennis Seimen pariert stark gegen Louey Ben Farhat und hält die Führung fest (29.).

In der Folge bleiben die Gastgeber spielbestimmend: Mika Baur trifft in der 36. Minute nur den Außenpfosten, auch Bätzner verpasst kurz vor der Pause das mögliche 2:0 knapp.

KSC dreht Partie binnen vier Minuten

Nach dem Seitenwechsel vergibt Paderborn zunächst weitere Großchancen. Marino scheitert in Minute 59, Kapitän Laurin Curda lässt wenig später ebenfalls eine Topmöglichkeit liegen (62.).

Diese mangelhafte Chancenverwertung rächt sich schließlich in der Schlussphase: In der 75. Minute spielt Förster einen perfekten Steckpass hinter die Abwehr. Fabian Schleusener läuft ein und schiebt den Ball mit dem rechten Außenrist an Seimen vorbei zum 1:1.

Der Ausgleich wirkt wie ein Schock für die Hausherren – und Karlsruhe legt sofort nach. Wanitzek erobert den Ball in der eigenen Hälfte und leitet per Hacke zu Fukuda weiter. Über Herold kommt der Ball erneut zum Japaner, der aus der Distanz sehenswert zum 2:1 für den KSC trifft (79.).

Klaas rettet Punkt – Aufstiegsrennen bleibt offen

Immerhin gelingt Paderborn noch die Antwort: Nach einem Einwurf und Chaos im Strafraum landet der Ball bei Sebastian Klaas, der in der 85. Minute zum 2:2-Ausgleich einschießt.

In der Schlussphase werfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne, doch der Siegtreffer gelingt nicht mehr.

Damit springt Paderborn mit nun 59 Punkten zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz und überholt Hannover 96 um einen Zähler. Allerdings hat Elversberg bei gleicher Punkteanzahl noch ein Spiel in der Hinterhand und zudem die bessere Tordifferenz.

Für den SCP ist das Remis daher ein herber Dämpfer im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg, nachdem die Kettemann-Elf bereits zuvor drei Spiele in Folge sieglos geblieben war.

Kaiserslautern feiert Heimsieg

Im Parallelspiel gewinnt der 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 gegen Arminia Bielefeld.

Marlon Ritter bringt die Pfälzer per Elfmeter früh in Führung (15.), Asta erhöht noch vor der Pause auf 2:0 (29.).

Bielefeld steckt damit weiter tief im Abstiegskampf und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.