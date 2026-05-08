Abgang fix! Leistungsträger verlässt Hoffenheim ablösefrei

Die TSG Hoffenheim muss in der kommenden Saison auf einen ihrer wichtigsten Spieler verzichten.

Wie die Kraichgauer am Freitag offiziell bekanntgeben, wird der Vertrag von Grischa Prömel nicht verlängert.

Damit verliert ÖFB-Trainer Christian Ilzer einen absoluten Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Medienberichten zufolge zieht es den 31-Jährigen ablösefrei zum VfB Stuttgart.

Prömel mit starker Saison unter Ilzer

Prömel absolvierte in der laufenden Bundesliga-Saison 31 Spiele für Hoffenheim und überzeugte dabei mit starken sieben Treffern sowie zwei Assists.

Der gebürtige Schwabe war bereits zwischen 2013 und 2015 Teil der Hoffenheimer Akademie und feierte 2014 unter Julian Nagelsmann den Gewinn der deutschen U19-Meisterschaft. Im Sommer 2022 kehrte er vom 1. FC Union Berlin zurück zur TSG.

Trotz zweier schwerer Verletzungen kämpfte sich der Rechtsfuß immer wieder zurück und entwickelte sich zu einer festen Größe im Hoffenheimer Mittelfeld.

Schicker würdigt Führungsspieler

TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker findet in der Vereinsmitteilung lobende Worte für den Mittelfeldspieler: "Grischa war vom ersten Moment in Hoffenheim ein Führungsspieler auf dem Rasen". Auch menschlich habe Prömel "einen sehr positiven Einfluss auf die Atmosphäre im Team genommen", so Schicker weiter.

Verabschiedet wird der Mittelfeldspieler gemeinsam mit Kevin Akpoguma und Ihlas Bebou rund um das letzte Heimspiel der Saison gegen Werder Bremen.