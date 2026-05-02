Werder Bremen Werder Bremen SVW FC Augsburg FC Augsburg FCA
Endstand
1:3
0:2 , 1:1
  • Romano Schmid
  • Kade. Anton
  • Kade. Anton
  • Kristijan Jakic
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Schmid trifft, Gregoritsch mit Assist - aber Augsburg gewinnt

Zwei ÖFB-Teamspieler können am Samstag in Bremen Scorerpunkte sammeln - zu jubeln hat dennoch nur Michael Gregoritsch.

Schmid trifft, Gregoritsch mit Assist - aber Augsburg gewinnt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Augsburg entführt am 32. Spieltag der deutschen Bundesliga drei Punkte aus Bremen. Die Augsburger setzen sich am Samstag mit 3:1 durch.

Michael Gregoritsch nähert sich dem Tor in der 9. Minute mit einem guten Schuss an, in der 24. Spielminute ist es dann tatsächlich soweit: Gregoritsch steckt durch auf Anton Kade, der zum 1:0 netzt.

Die Effektivität der Augsburger setzt sich kurz vor dem Halbzeitpfiff fort: Dimitrios Giannoulis flankt auf Kade, der per Kopf seinen Doppelpack schnürt (45+3.).

Schmid lässt Bremen kurzzeitig hoffen

Nach einer Stunde verhindert Mio Backhaus mit einer Parade gegen Alexis Claude-Maurice Schlimmeres, kurz darauf trifft Romano Schmid von außerhalb des Sechzehners zum 1:2-Anschlusstreffer aus Werder-Sicht (64.).

Es ist das vierte Bundesliga-Saisontor des ÖFB-Teamspielers.

Lange währt die Freude der Bremer aber nicht. Marius Wolf verlängert für Kristijan Jakic, der auf 3:1 stellt (69.). Bei diesem Ergebnis bleibt es dann auch.

Vier Österreicher im Einsatz

Während Gregoritsch bei Augsburg in der 66. Minute ausgewechselt wird, spielen Schmid und Werder-Kapitän Marco Friedl durch. Marco Grüll wird bei Bremen in der 79. Minute eingewechselt.

Friedl sieht zudem Gelb.

Bremen liegt mit 32 Punkten auf Platz 15 der Tabelle und muss hoffen, nicht nochmal in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Augsburg ist mit 40 Punkten Neunter.

VIDEO: Das Tor von Romano Schmid

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