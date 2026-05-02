Schmid trifft, Gregoritsch mit Assist - aber Augsburg gewinnt

1-2 Augsburg.— VoaGol 🪐 (@GolVoa) May 2, 2026
ROMANO SCHMID SCORES FOR WERDER BREMEN! GREAT PLAY BY DEMAN RELEASES HIM IN SPACE, AND HE COOLS IT INTO THE RIGHT SIDE OF THE GOAL!pic.twitter.com/c2QIvRjKnf
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