Bitter! Heidenheim verpasst die große Sensation bei den Bayern

Der FC Bayern München rettet am 32. Spieltag in der deutschen Bundesliga ein ganz spätes 3:3-Remis gegen den 1. FC Heidenheim.

Natürlich rotiert dabei Bayern-Coach Vincent Kompany inmitten des CL-Halbfinals gegen PSG wieder kräftig durch.

Neben Torjäger Harry Kane sieht auch Manuel Neuer bei der Heimpartie des deutschen Meisters zunächst von der Bank aus zu. Dafür bekommt ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer wieder einen Startelfeinsatz.

Heidenheim schockt die Bayern mit einer 2:0-Führung

Sowie beim Gastspiel in Mainz misslingt den Bayern aber die erste Hälfte. Der Tabellenletzte aus Heidenheim kommt aus etwa sechs Metern durch den Georgier Budu Zivzvadze zur 1:0-Führung (22.). Zudem schiebt Eren Dinkci zum 2:0 nur neun Minuten danach ein.

Doch Leon Goretzka bringt die Bayern mit einem Freistoß aus rund 22 Metern noch vor der Pause zum 1:2 zurück (44.).

Heidenheim kämpft um den Sieg, Bayern rettet den Punkt

Nach dem Seitenwechsel bringt Kompany danach Kane und Joshua Kimmich auf das Feld. Für den 2:2-Ausgleich sorgt aber Goretzka mit seinem Doppelpack aus kurzer Distanz (57.).

Doch Heidenheim gibt nicht auf und erkämpft sich die nächste Führung. Zivzvadze schlenzt den Ball ins rechte Eck zur 3:2-Führung für die abstiegsbedrohten Gäste (76.).

Doch die Bayern schlagen in der zehnten Minute der Nachspielzeit doch noch zu. Michael Olise trifft den linken Pfosten, doch der Ball prallt von FCH-Torwart Diant Ramaj unglücklich ins Tor ab.

Damit holt sich Heidenheim ohne den verletzten ÖFB-Legionär Mathias Honsak "nur" einen Punkt im Abstiegskampf und bleibt Tabellenletzter. Für die Bayern folgt das wichtige CL-Rückspiel am Mittwoch gegen PSG.

HSV mit einem wichtigen Sieg vor dem Klassenerhalt

Der Hamburger SV holt sich indes einen 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt.

Dabei trifft Can Uzun schnell nach dem Seitenwechsel zur 1:0-Führung der Frankfurter (48.). Doch dem HSV gelingt der schnelle Ausgleich. Denn der dänische Nationalspieler Albert Grönbaek trifft ins linke Toreck zum 1:1 (51.).

Lediglich acht Minuten danach drehen die Hamburger die Partie sogar dank dem Ex-Arsenal-Profi Fabio Vieira (59.).

Der HSV rettet den Auswärtssieg schließlich über die Zeit und schafft so den wohl entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt. Frankfurt muss hingegen den nächsten Dämpfer im Kampf um die internationalen Plätze hinnehmen.