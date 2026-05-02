Gänsehaut auf der Alm: Bielefeld-Fans mit Mega-Choreo

Emotionen pur im Abstiegskampf!

Am drittletzten Spieltag der Saison in der 2. deutschen Bundesliga trifft der abstiegsgefährdete DSC Arminia Bielefeld im Heimspiel auf den VfL Bochum – doch schon vor dem Anpfiff gehört die Bühne klar den Fans.

Alm wird zur Jubiläumsbühne

Die Ostwestfalen verwandeln die Schüco-Arena in eine spektakuläre Kulisse.

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Stadions inszenieren die Anhänger eine großflächige Choreografie, die sich einmal durch die gesamte Arena zieht.

Der emotionale Hintergrund: Im Jahr 1926 fand auf der damaligen "Alm" das erste Meisterschaftsspiel statt – damals noch auf einer einfachen Wiese ohne Tribünen.

Heute erinnert die moderne Arena nur noch wenig an diese Anfangszeiten, doch die Fans holen die Vergangenheit eindrucksvoll zurück.