Uff, das kann sich sehen lassen! 😮💨#DSCBOC | 0:0 pic.twitter.com/XJWLjZiEUy— Arminia ist wieder da (@arminiawiederda) May 2, 2026
Gänsehaut auf der Alm: Bielefeld-Fans mit Mega-Choreo
Vor dem Abstiegskracher gegen den VfL Bochum liefern die Arminia-Fans eine beeindruckende Choreografie ab. Anlass ist das 100-jährige Bestehen der legendären "Alm".
Emotionen pur im Abstiegskampf!
Am drittletzten Spieltag der Saison in der 2. deutschen Bundesliga trifft der abstiegsgefährdete DSC Arminia Bielefeld im Heimspiel auf den VfL Bochum – doch schon vor dem Anpfiff gehört die Bühne klar den Fans.
Alm wird zur Jubiläumsbühne
Die Ostwestfalen verwandeln die Schüco-Arena in eine spektakuläre Kulisse.
Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Stadions inszenieren die Anhänger eine großflächige Choreografie, die sich einmal durch die gesamte Arena zieht.
Der emotionale Hintergrund: Im Jahr 1926 fand auf der damaligen "Alm" das erste Meisterschaftsspiel statt – damals noch auf einer einfachen Wiese ohne Tribünen.
Heute erinnert die moderne Arena nur noch wenig an diese Anfangszeiten, doch die Fans holen die Vergangenheit eindrucksvoll zurück.