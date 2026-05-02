Nachspielzeit-Ausgleich! Stuttgart bleibt vor Ilzers Hoffenheim

Im direkten Duell um den vierten Platz in der Deutschen Bundesliga und somit die Champions-League-Qualifikation vergibt die TSG Hoffenheim am 32. Spieltag in der letzten Minute gegen den VfB Stuttgart den Sieg.

Das Spiel endet 3:3.

Traumstart der TSG

Dem Team von Christian Ilzer gelingt ein Start nach Maß. Bereits in Minute sieben geht Hoffenheim nach einem Einwurf durch Kramaric in Führung. Die Gäste geben nicht auf und kommen durch Führich zur Ausgleichschance (9.). Baumann kann jedoch klären.

In Minute 20 kommt es dann erneut zum Duell der zwei Spieler. Diesmal behält Führich das glücklichere Ende. Er trifft zum 1:1.

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Toure stellt drei Minuten später mit einem Schuss aus rund 15 Metern wieder den Vorsprung her. Daraufhin gibt es lange keine Top-Möglichkeit, Hoffenheim ist jedoch besser in der Partie.

Kurz nach der Pause (49.) krönt sich Kramaric nach einer schönen Kombination zum Doppeltorschützen. Er erhöht auf 3:1.

Anschlusstreffer wird aberkannt

Ein ähnliches Bild wie in Halbzeit eins hätte sich beinahe wiederholt. Leweling trifft zwei Minuten nach dem Heimteam, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Somit bleibt es beim 3:1.

Bis zur Minute 64: Nach einem Eckball verwertet Stuttgart einen Konter perfekt. Demirovic schiebt aus gut sieben Metern zum 3:2 ein. Karazor wird fünf Minuten später nach einem Foul ausgeschlossen.

Das Spiel wird daraufhin wieder spannend. Nübel rettet sein Team gleich zweimal (72., 75.) vor einem erneuten Treffer.

Später Treffer zum Ausgleich

Die Entscheidung fällt kurz vor Schluss. Tomas lässt Stuttgart in der 90.+6. Minute jubeln. Er schiebt ins leere Tor ein und rettet seinem Team einen Punkt.

ÖFB-Legionär Prass wird in Minute 90 eingewechselt.

In der Tabelle liegt Stuttgart auf Rang vier. Die TSG liegt punktgleich einen Platz dahinter.

Köln vergibt den Sieg ebenfalls spät

Im Parallelspiel gibt der 1. FC Köln gegen Union Berlin ebenfalls in der letzten Minute drei Punkte aus der Hand. Das Spiel endet 2:2.

Bülter trifft sehenswert zum 1:0 ins linke obere Eck (33.). Das Team wirkt daraufhin deutlich wacher und ist nun besser im Spiel.

In Minute 61 erhöht El Mala nach flacher Hereingabe von Lund zum 2:0 für die Gäste.

Trimmel liefert Vorlage zum Anschluss

Die Berliner geben sich nicht geschlagen und kommen durch Rothe zurück ins Spiel. Er trifft per Kopf nach Vorlage von ÖFB-Legionär Trimmel zum 1:2.

Kurz vor Schluss (89.) wird es turbulent. Burcu rettet Berlin mit seinem Treffer einen Punkt.

Querfeld sitzt bei Union auf der Bank, kommt nicht zum Einsatz.

In der Tabelle rücken beide Teams weiter nach oben. Berlin liegt auf Rang zwölf. Köln ist einen Punkt dahinter 13.