RB Leipzig gewinnt gegen Borussia Dortmund in der 26. Runde der Deutschen Bundesliga mit 2:0.

Aufseiten der Hausherren beginnen mit Christoph Baumgartner (bis zur 60. Minute) und Nicolas Seiwald (bis zur 81. Minute) zwei ÖFB-Kicker, Xaver Schlager ist auf der Bank. Marcel Sabitzer steht beim BVB in der Startelf.

Mit zunehmender Spieldauer finden die Hausherren besser in die Partie, bei einem Openda-Abschluss an die Latte hat der BVB Glück, nicht in Rückstand zu geraten (14.). Vier Minuten später fällt aber der Leipziger Führungstreffer: Kobel kann gegen Raum abwehren, Xavi zieht aus dem Rückraum eiskalt zum 1:0 ab (18.).

Dortmund tut sich auch in weiterer Folge schwer, und muss nach einer guten halben Stunde auch auf Marcel Sabitzer verzichten. Der ÖFB-Kicker verletzt sich bei einer Rettungsaktion am Knie, muss gestützt von zwei Betreuern vom Feld (mehr dazu >>>).

Leipzig trifft in weiterer Folge erneut die Latte, Baku schlenzt den Ball an das Aluminium (35.). Auf der Gegenseite hat auch der BVB noch zwei gute Möglichkeiten. Ein Abschluss von Beier kann von Bisthiabu aber gerade noch geblockt werden (43.), einen Abschluss von Adeyemi lenkt Gulacsi zur Ecke ab (45.+2).

BVB scheitert an eigener Chancenauswertung

Direkt nach dem Wiederanpfiff legt Leipzig nach. Nach einer Ecke steht Openda frei, seine Direktabnahme landet im Kreuzeck (48.).

Dortmund macht in weiterer Folge Druck, hat aber kein Glück im Abschluss. Beier trifft den Pfosten (51.), Adeyemi schießt drüber (55.), Guirassy tut es ihm gleich (60.). Gulacsi pariert gegen Guirassy (62.), einen Adeyemi-Gewaltschuss kann der Keeper noch an die Latte lenken (64.).

Inmitten der Druckphase hat Leipzig die Vorentscheidung auf dem Fuß, Can rettet aber gegen Sesko (67.). Bei Dortmund vergeben Guirassy (76.) und Gittens (78.) die nächsten Möglichkeiten. Auch Chukwuemeka bringt den Ball in der Schlussphase nicht unter.

Durch die 0:2-Niederlage ist eine CL-Teilnahme für Dortmund wohl endgültig vom Tisch, mit 35 Punkten steht der BVB nur auf Rang elf. Leipzig verbessert sich auf den fünften Platz, hat nun 42 Zähler.